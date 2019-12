Comer chile reduce riesgo de muerte por ataque cardíaco El chile contiene una sustancia que previene estas dos enfermedades comunes y peligrosas en el mundo.

ESTADOS UNIDOS.- Una sustancia contenida en los chiles puede ayudar a reducir el riesgo de muerte por ataque cardíaco y un accidente cardiovascular, de acuerdo a una publicación de la revista Journal of the American College of Cardiology cuyo estudio fue realizado por Marialaura Bonaccio, epidemióloga del Instituto Neurológico del Mediterráneo (Neuromed).

El estudio fue realizado en Italia y participaron 23 mil personas separadas en grupos donde unos comieron chile y otras no. Los pacientes participantes fueron monitoreados por ocho años.

El resultado arrojó que comer chile al menos cuatro veces a la semana reducía el riesgo hasta en 40 por ciento de morir por ataque cardíaco y entre los participantes las muertes por accidentes cerebrovasculares re redujeron a más de la mitad.

Esta protección se da independientemente de la dieta que sigan los pacientes. Los autores del estudio atribuyen dicha protección a la capsaicina, sustancia que le da al chile el característico color rojo.

El chile también es recomendado para las personas que buscan perder peso, pues comerlo diariamente ayuda a quemar hasta 116 calorías adicionales al día.

Qué es el ataque cardíaco

La mayoría de los ataques cardíacos son provocados por un coágulo que bloquea una de las arterias coronarias. Las arterias coronarias llevan sangre y oxígeno al corazón. Si el flujo sanguíneo se bloquea el corazón sufre por la falta de oxígeno y las células cardíacas mueren.

Qué es un accidente cerebrovascular

Un accidente cerebrovascular sucede cuando el flujo de sangre a una parte del cerebro se detiene. Algunas veces, se denomina «ataque cerebral».

Si el flujo sanguíneo se detiene por más de pocos segundos, el cerebro no puede recibir nutrientes y oxígeno. Las células cerebrales pueden morir, lo que causa daño permanente.