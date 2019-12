Detectan casos de diabetes en módulos de salud Ha aumentado mucho índice de diabetes y por eso han estado colocando estos módulos de salud.

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Tampiqueños que tenían hasta 300 de glucosa fueron detectados en el módulo de salud que fue instalado en la zona peatonal en el cual también se aplicó la vacuna contra la influenza entre otros servicios de salud.

La regidora porteña Pilar Camacho de la comisión de Salud explicó que por segunda vez instaló este módulo para acercar diferentes servicios a la población con apoyo de la Secretaría de Salud ya que es una gran cantidad de personas las que transitan por este sitio.

Indicó que una de las pruebas que se aplica es la de glucosa ya hay personas que tienen diabetes y lo desconocían hasta hacerse la prueba.

«Han llegado en situaciones difíciles, he detectado a personas con 300 de glucosa, personas que dicen que no sabían, pero no es que no sepa sino que no tienen cultura de la prevención y eso es lo que hacemos aquí» dijo.

Refirió que trabajan para vencer la apatía de las personas para checarse y hacerlo de manera rutinaria.

«Para vencer un poco la apatía de la gente para checarse, no tiene la cultura de la prevención, mucha gente que de repente va caminando en la calle y se desmaya, pero no sabemos lo que traemos arrastrando, si se sienten mal, uno de los síntomas de la diabetes es boca seca, ir varias veces a orinar, sentir calambres y no se checan, se automedican», dijo.

Explicó que ha aumentado mucho índice de diabetes y por eso han estado colocando estos módulos de salud.

Mientras que en el caso de la vacunación contra la influenza refirió que ha tenido buena respuesta de la población.

Además, también se hicieron pruebas rápidas para detectar VIH/Sida y una nutrióloga también participó en este módulo para hacer una evaluación nutricional de la composición corporal.

«Qué significa, que al momento de estar en la báscula se meten unos datos de fecha de nacimiento edad, altura y nos miden el tanto porciento de agua corporal, de grasa corporal, de grasa visceral, de masa corporal y de masa ósea, y la edad metabólica y una estimación calórica y dar datos completos».