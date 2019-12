Buscan gente ‘fea’ para interpretar orcos en serie de El Señor de los Anillos A través de redes sociales se lanzó una convocatoria para que los fans también participaran tomándose fotos si es que se consideran feos y tienes ciertas características

NUEVA ZELANDA.- Dos agencias de Nueva Zelanda encargadas del casting de la nueva serie de The Lord of the Rings, producida por Amazon, realizan la búsqueda de gente “fea” para completar los personajes de este proyecto.

Por ello, acudieron a las calles para encontrar a dichas personas que interpretarán orcos con rasgos destrozados en esta producción, sin embargo no han tenido mucho éxito en este país que sólo cuenta con 5 millones de habitantes.

Además, a través de redes sociales se lanzó una convocatoria para que los fans también participaran tomándose fotos si es que se consideran feos y tienes las siguientes características: menos dientes de los necesarios, arrugas como las de un Pug, narices pronunciadas y bastante vello corporal.

BGT Actors Models and Talent, emprendió su búsqueda desde mediados de año y la respuesta fue de inmediato como el caso de Justin Smith, un chofer de 41 años que debido a un accidente de surf perdió los dientes, por lo que decidió postularse.

“Tengo más que dientes perdidos, no tengo ninguno”, dijo Smith al WSJ. “Básicamente soy bajo, tengo el pelo rojo y me faltan dientes”, finalizó.

Esta serie comenzará a filmarse a partir del próximo año y quienes sean los seleccionados para interpretar dichos papeles ganarán cerca de 148 libras diarias, además de alimentos.

