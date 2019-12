Real Academia Española aprueba ‘guasapear’ y ‘feminazi’, pero no incluirá ‘violencia de género’ por ahora La Real Academia Española anunció que no contempla añadir este término en ninguna de las actualizaciones anuales del diccionario digital por los próximos siete años

Este martes 17 de diciembre, fuentes de la Real Academia Española (RAE), máxima institución dedicada a la elaboración de reglas normativas para el idioma español, comunicó a la Agencia Europa Press, que no plantea incluir el concepto de »violencia de género» hasta 2026.

La RAE señaló que esperarán a que se publique la 24 edición del Diccionario de la Lengua Española (DLE), para añadir el término. Por el momento, tampoco se incluirá en el diccionario digital.

Palabras como ‘zasca’, ‘casoplón’, ‘guasapear’, ‘sieso’, ‘feminazi’ ‘almóndiga’ , ya han sido incluidas en el diccionario de la RAE. Pero, el concepto »violencia de género», en un país como España, que cuenta con 99 feminicidios hasta el momento, deberá esperar siete años más para poder figurar.

Soledad Murillo, actual secretaria de Estado de Igualdad en España, ya había critcado a la RAE en julio pasado por su decisión de no incluir el término. “Cuando nosotros trabajamos el concepto “violencia de género”, la RAE nos dijo que no era un concepto que estuviera en su diccionario, en cambio no han tenido ningún problema para poner ‘Twitter o friki’”, señaló Murillo.

El concepto »violencia de género» ya aparece en el Diccionario del Español Jurídico y en el Diccionario Panhispánico del Español Jurídico, que pertenecen a la RAE y que dan una detallada definición del término. Sin embargo, en el Diccionario de la Lengua Española (DLE), solo aparecen las palabras ‘violencia’, ‘violentar’, ‘violento,ta’.

Este hecho ha generado indignación y sucede unos meses después de que el partido de extrema derecha VOX, que se negara a firmar una declaración institucional contra la violencia de género y después de suscitarse una nueva violación grupal a una menor de edad en el caso »la manada del Arandina» donde los agresores quedaron en libertad.

