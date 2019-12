A Lucila Mariscal su nieto la corrió de su propia casa La actriz y comediante Lucila Mariscal vive un drama familiar; no tiene dónde vivir y tampoco dinero.

CIUDAD DE MÉXICO.- La actriz y comediante mexicana Lucila Mariscal, intérprete del inolvidable personaje Doña Lencha, vive un drama familiar; no tiene dónde vivir y tampoco dinero, ya que su nieto la corrió de su propia casa y por si fuera poco, la tiene amenazada.

Después de que crió y mantuvo a su nieto, él le corresponde maltratándola y humillándola, revela Lucila Mariscal en entrevista con el programa de televisión De Primera Mano.

Doña Lucila Marisca, quien tiene 77 años de edad y más de 50 dedicada al mundo del espectáculo en México, no da crédito a la situación tan difícil por la que está pasando y le está haciendo pasar su propio nieto.

‘No trabaja ni estudia, quería que le comprara carro y no podía. Cuando uno está grande se escasea el trabajo y el dinero. Comenzó a cambiar conmigo y a faltarme el respeto.’

Lucila, quien radica en Ciudad de México, menciona en la entrevista que su nieto es gay, pero eso no es malo, sino lo mal que se porta con ella.

‘Mi nieto me corrió de mi casa! Me dijo: ‘más te vale que te largues’. Mi representante me ayudó a buscar casa. Tenía ahorrado un dinero que se me fue en el cambio de casa.’

Descarta la posibilidad de irse a vivir a la Casa del Actor en Ciudad de México, porque entre otros motivos, piensa que le afectará emocionalmente.

Andrei Hernández, de 25 años de edad, ve a su propia abuela como su peor enemiga, y no se lo merece, dice doña Lucila Mariscal.

La actriz menciona que su nieto cambió con ella cuando ya no pudo darle lujos ni la vida a la que lo acostumbró.

‘Un consejo le doy a los padres: no le den todo a sus hijos. ¡Eso es malísimo! Vean lo que me está pasando.’

Doña Lucila cuenta que su nieto y su pareja la corrieron de la casa, donde pagaba 9 mil pesos al mes, y la amenazaron si no se saliá del inmueble, y en la mudanza le robaron varias de sus pertenencia.

Andrey es hijo de Alexis Hernández Mariscal, el hijo de doña Lucila Mariscal, quien desapareció cuando tenía 34 años de edad, (en 2008), tras ser ascendido a subdirector de la Policía de Linares, Nuevo León.

La madre de Andrey menciona también en la entrevista que su nuera se fue dejando a su hijo a cargo de ella.

El periodista Gustavo Adolfo Infante, titular de De Primera Mano, prometió poner su caso en manos de los mejores abogados para que la ayuden a recuperar su casa.

CON INFORMACIÓN DE DEBATE