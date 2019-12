Presentaron diputados declaración patrimonial Los legisladores cumplieron con Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública

La declaración patrimonial de los diputados del Congreso del Estado, fue presentada en tiempo y forma y con estricto apego a las Leyes en la materia.

En el apartado de transparencia de la página oficial del Poder Legislativo, se encuentra un apartado en el cual se informa que las y los servidores públicos del Congreso reservaron que su declaración patrimonial fuese pública.

Lo anterior, de acuerdo a Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que establece que los sujetos obligados deben difundir el contenido, siempre y cuando cuenten con la autorización previa y específica del servidor público de que se trate.

Si un servidor público no otorgó su consentimiento expresándolo por escrito, no se podrá difundir la información correspondiente, lo cual no significa que haya incumplido con su declaración.

En caso de que sí la hicieran pública, tienen el derecho de excepcionar rubros como bienes inmuebles, ingresos netos, cuentas bancarias etc, pues se busca salvaguardar la vida privada y datos personales protegidos por la Constitución, como se establece en la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado.

De esta forma “queda de manifiesto el compromiso de las y los legisladores en materia de transparencia, así como de cumplir con sus responsabilidades en cada uno de los temas que les competen”.