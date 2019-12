Es detenido por asesinar a su esposa con gotas para los ojos

ESTADOS UNIDOS.- Un hombre de Carolina del Norte que recaudó $ 250,000 dólares en dinero del seguro tras la muerte de su esposa en 2018 fue acusado de envenenarla fatalmente con gotas para los ojos.

La muerte de Stacy Hunsucker había sido declarada un ataque al corazón. Tenía 32 años y era madre de dos niños pequeños, ahora de 5 y 6 años, cuando murió.

Joshua Hunsucker, un paramédico, fue acusado de su asesinato el viernes después de ser acusado por un fiscal de envenenarla con Visine.

Un análisis de sangre «detectó niveles muy altos de tetrahidrozolina, que es uno de los ingredientes activos en ciertas gotas para los ojos», dijo el fiscal Jordan Green en la corte.

La estación también citó a Green diciéndole al juez: «Creemos, a través del interrogatorio del acusado que ocurrió ayer, que él fue quien envenenó a Hunsucker con Visine o un producto similar».

Hunsucker fue ordenado retenido con un bono de $ 1.5 millones. Los altos niveles de tetrahidrozolina en el cuerpo pueden causar paros cardíacos, informó WBTV.

#BREAKING 35-year-old Joshua Hunsucker is in Gaston County court charged with the first-degree murder of his wife, Stacy Hunsucker, over a year ago. The judge has set his bond at $1,500,000 dollars. @WBTV_News pic.twitter.com/EQQlnVarqV

— Sharonne Hayes (@SharonneHayesTV) 20 de diciembre de 2019