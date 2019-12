Columnas: Cuando el destino nos alcanzó CUANDO EL DESTINO NOS ALCANZÓ

Como era de esperarse

en un enfoque realista,

la cumbre del cambio

climático COP25 fue un sonoro

fracaso, con todo y el impulso de

la joven sueca Greta Thunberg.

Su discurso recriminatorio en

Nueva York pasó a una presencia

conciliadora en Madrid. Y de

nada sirvió.

En 1971 el periodista español

Ovidio Gondi publicó como libro

sus crónicas desde la ONU en

Nueva York: Las batallas de papel

en la casa de cristal. La relectura

debe ser crítica: en efecto, la ONU

es un campo de batalla… de papel.

Imposible poner de acuerdo a

los 193 países que forman esa

organización y menos si lo que

está en debate es la definición de

modelos económicos de producción.

El clima está determinando

por características de la naturaleza,

pero ha sido pervertido por

la mano del hombre en busca de

la comodidad. Y a lo largo de los

últimos 75 años ha habido una

obsesión por advertir el fin de la

humanidad, ya sea por una guerra

termonuclear (Terminator) o por

Los límites del crecimiento (Club

de Roma, 1972) o por la escasez

de alimentos (la novela Hagan

sitio, hagan sitio, de Harry Harrison

de 1966 que fue la película

Cuando el destino nos alcance de

1973) o la batalla de Seattle contra

el libre comercio en 1999.

El centro del debate es el

modelo de producción industrial

basado en combustibles fósiles,

es decir, el modo de producción

capitalista que tomó para sí el

modelo ideológico del comunismo.

Por tanto, las cumbres no son

cimas de preocupación y acuerdos,

sino simas de distracciones

con acuerdos que no conducen a

ningún lado.

Por lo tanto, mientras no se

modifique el modelo de producción

industrial basado en

combustibles fósiles, el planeta

Tierra tiene los días contados;

no pronto, pero el verdadero

escenario distópico es el de un

mundo destruido por el clima.

Los primeros avisos ya llegaron

desde hace tiempo: las ciudades

donde se respiran humos de

vehículos y fábricas en niveles

que implican ya muertes: Ciudad

de México, Los Angeles, El Cairo,

Beijing, Lima, entre muchos otros.

Los ciudadanos están respirando

plomo y en una visión apocalíptica

cinematográfica las personas

podrían comenzar a tener partes

de la piel metalizadas.

La sueca Thunberg sólo quitó

la venda de los ojos. Su protesta

carece de una propuesta formal;

no podría darla, por lo demás: el

clima ha cambiado por el uso de

la máquina en la vida cotidiana.

De la primera revolución industrial

del siglo XVII se ha pasado,

como lo anuncia la Cumbre de

Davos de enero de 2020, a la

cuarta revolución industrial: la de

la producción con robots. Y sin

contar la aparición del hombre

como homo sapiens hace muchos

miles de años.

La crisis del clima conduce a

un gran dilema central: detener

el desarrollo industrial a costa de

dejar de producir bienestar para

las sociedades o seguir el camino

de la producción a costa de

continuar deteriorando el clima

y propiciando enfermedades y

muerte por el medio ambiente sin

equilibrio ecológico. Las cumbres

del clima son esas batallas de

papel que contaba Gondi al comenzar

los setenta. Los espacios

de la ONU son importantes para

hacer visibles los problemas, pero

representan el peor espacio para

implementar soluciones.

Lo que hace falta es una articulación

de luchas. Las batallas

de Seattle contra el libre comercio

se han orientado a impedir la

globalización, pero no la producción.

Y el centro de todos

los problemas del planeta se

localizan justamente en el modo

de producción industrial capitalista

para satisfacer la comodidad

de las sociedades de occidente

explotando el medio ambiente.

El clima es producto de un

equilibrio natural entre los cuatro

elementos: agua, tierra, aire y

fuego. Las máquinas vinieron a

romper la estabilidad y las máquinas

surgieron para satisfacer la

demanda creciente de ese bienestar;

ahí fue donde la producción

en serie llevó a la maquinización

de la producción: producir más

para mayores personas. Del telar

de mano se pasó al telar industrial…

y la humanidad comenzó su

camino hacia la destrucción.