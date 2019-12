Columnas: Confesionario AMLO: 3.5 vueltas a la tierra…

“El de AMLO ha sido un año de una intensidad presidencial a la que no estábamos acostumbrados, desde antes de que asumiera ya marcaba la agenda y consolidó su presencia en medios al iniciar las ruedas de prensa mañaneras, que marcan la línea casi todos los días”

De flojo nadie puede tachar a Andrés Manuel López Obrador, a quien le pagamos como Presidente de la República desde hace un año y 23 días, es tal ve el mandatario más activo de los últimos sexenios; aunque sus resultados contrastan con activismo.

Así es mis queridos boes, el de AMLO ha sido un año de una intensidad presidencial a la que no estábamos acostumbrados, desde antes de que asumiera ya marcaba la agenda y consolidó su presencia en medios al iniciar las ruedas de prensa mañaneras, que marcan la línea casi todos los días.

Y es que en un año y 23 días, López Obrador ha hecho por lo menos 267 ruedas de prensa, la mayoría desde Palacio Nacional a donde se mudó, infinitamente más que Enrique Peña Nieto que no sumó 10 en todo su sexenio, y aunque más abiertos a la prensa Vicente Fox y Felipe Calderón, sus comparecencias ante los medios también fueron esporádicas.

Pero la desmañanada que da el presidente para estar con los reporteros, muchos abiertamente simpatizantes de la 4T, ha dejado mucha tela de donde cortar, porque organizamos serios como VERIFICADO y periódicos nacionales han estudiado sus mensajes, sus cifras y resulta que la mitad de lo que ahí dice es ‘mentira’

“Si bien es cierto que el 52 por ciento de las noticias fueron verdaderas; es decir, se confirmó que lo que decía correspondía con la realidad en datos estadísticos y de hechos, también es cierto que entre las frases falsas y engañosas suman el 48 por ciento restante”, dice el estudio de VERIFICADO

“De las 105 frases analizadas, López Obrador dijo 55 frases verdaderas, que implicaron la consulta de datos de fuentes oficiales, en tanto que 24 de esas frases fueron falsas; es decir, que rotundamente no correspondían ni a la realidad, ni tampoco a cifras oficiales”

Lo que no se puede negar, es que su estrategia mediática le ha permitido conservar el apoyo de la mayoría de los ciudadanos, pese a las mentiras y al discurso de división diario.

Pero tal vez donde AMLO refleja más su hiperactividad, es en las horas que ha realizado en este primer año de gobierno por el país.

Resulta que con la que este domingo hizo a Manzanillo en Colina sumas 140 mil 204 kilómetros, según REFORMA, lo que significa poder haberle dado 3 vueltas y media a la tierra; como ningún presidente en la historia de México.

Ha hecho más de 200 visitas a los estados, que en kilómetros significa haber recorrido todo el país en seis ocasiones y con todo y eso le ha dado tiempo para irse a La Chingada; si a su finca en Palenque, Chiapas.

A La Chingada; por cierto, es a donde se ha ido de descanso y a donde se irá a partir del 27 de este mes y hasta el 1 de enero, para luego volver con la Piña recargada. Según EXCÉLSIOR, AMLO solo se ha tomado siete días de descanso en todo el año.

¿No le harán más horas de descanso al presiente?, lo pregunto porque si bien ya señalaba su dinamismo, este no se refleja en resultados y tal vez descansado podría mejorar sus marcas como nuestro empleado.

Porque todo el esfuerzo que hace por levantarse de madrugada, recorrer miles de kilómetros en giras, tendría que reflejarse en crecimiento, bienestar, desarrollo para los más de 100 millones de mexicanos que ganamos o perdemos con sus decisiones.

Porque resulta paradójico que siendo el más ‘trabajador’ de los presidentes que hemos conocido los mexicanos, también es el que en los últimos sexenios tiene los peores resultados en su primer año de gobierno.

El peor crecimiento económico en 15 años, cero; el peor año en violencia generada por los grupos de la delincuencia organizada, las ejecuciones superaron todos los récords, la tasa de desempleo creció más que en los últimos años.

Insisto, tal vez el presiente ahora que se va a ir a La Chingada tenga tiempo de reflexionar, auto evaluarse y tomar las medidas que juzgue pertinente, alejado de los lambiscones que todo le dicen que está bien, cuando los números le indican lo contrario.



La Comapa que ya trabaja…

La Comapa Zona Conurbada ha entrado en una nueva dinámica desde que hace semanas tomó el mando Jorge Federico Rivera Schotte, lo que ha incomodado a algunos, pero traído beneplácito a muchos.

Me explico, resulta que en el pasado, al gerente poco se le veía, por no decir que no tenía relación con los propios funcionarios de la Comapa, menos con los empleados de menor rango.

El caso es que Rivera Schotte, para desgracia de unos pocos empleados y para beneficio de todos los usuarios, va todos los días a trabajar y además llega bien temprano y además está pendiente de todas las áreas, lo que significa que los que hacían como que trabajaban ahora no pueden fingir que lo hacen.

Y es que el nuevo gerente no espera reportes, va a las obras, supervisa reparaciones, recorre las instalaciones, evalúa y ejecuta. Por eso adentro no a todos ha caído bien el cambio; pero hacia afuera la mayoría lo aplaude. Comentarios: meliton-garcia@hotmail.com Twitter: @melitong