Columnas: El Kiosko Más panistas quieren entrar al juego

Hace unos días, EL KIOSKO publicó la lista de aspirantes a la candidatura del PAN a la alcaldía de Ciudad Madero rumbo a la elección de 2021.

Los ‘tiradores’ enumerados son: Agustín de la Huerta, Jaime Turrubiates Solís, Angélica de la Garza y Joaquín Hernández Correa.

Un prospecto más levanta la mano para ser tomado en cuenta por los altos mandos blanquiazules: el doctor Francisco Castañeda.

Con la bandera ‘Yo sí soy panista’, el ex regidor desea meterse a la competencia por la anhelada nominación de Acción Nacional a la presidencia municipal maderense.

La frase es una ‘indirecta’ para Jaime Turrubiates, Angélica de la Garza y Joaco, quienes no son miitantes del partido fundado por Manuel Gómez Morín.

Ya veremos si Francisco Castañeda, casi siempre respaldado por el grupo de ‘Los Morado’, acelera el paso en la carrera por la candidatura azul en Madero City.

Otro panista maderense parece no estar de acuerdo con que Guty, Jimmy, Angie y Joaco sean los únicos aspirantes a la silla principal del Palacio Municipal de la urbe petrolera. Ese panista se llama Guillermo Parra Avello.

Hace tiempo, ‘El Capitán’ Parra fue presidente del PAN local y forma parte del actual comité que preside Jesús Castro, ‘El Arqui’.

Será bueno saber con precisión si Guillermo Parra Avello se mete en serio a la pelea por la nominación de Acción Nacional en las tierras de Playa Miramar o si solo está inconforme con quienes levantan la mano.

Como quiera que sea, se observa que más panistas quieren entrar al juego de la elección, la que se va a poner más que ‘calientita’.

Está muy claro que los azules maderenses tienen la mira puesta en el proceso electoral de 2021… y todavía no comienza el veinte-veinte.

CHUCHO Y SU CHALECO NARANJA

Quien ya entendió que dos más dos son cuatro es el regidor tampiqueño Néstor Luna.

El viernes pasado el edil llevó a Jesús Nader Nasrallah, presidente municipal de Tampico, a la posada de ‘Jóvenes en Movimiento’ en la colonia Nuevo Amanecer.

Chucho Nader, que portó un chaleco color naranja, convivió con las familias que se congregaron en el festejo navideño, justo antes de ir a la posada que se realizó en la colonia Morelos.

Por lo visto, Néstor Luna comprendió que es mejor no hacer berrinches ante los necesarios ajustes financieros y administrativos aplicados en semanas recientes a fin de mantener el ritmo de inversión en obra y en servicios públicos en la comuna jaiba.

LA POSADA DEL SUTSHA

Los que también tuvieron su posada navideña fueron los integrantes del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Honorable Ayuntamiento (SUTSHA) de Ciudad Madero.

El festejo se realizó en el Salón Portofino el miércoles pasado con la presencia, por supuesto, de sus dirigentes Andrés Portillo Villegas y Azael Portillo Alejo.

La convivencia, que inició a las 8 de la noche, fue el marco ideal para que los trabajadores se desearan una feliz navidad y un próspero año nuevo. Hubo cena y baile.

Y PARA CERRAR…

Con el 2019 se va la segunda década del siglo 21, periodo en que, a nivel nacional, el PAN dejó la silla presidencial, el PRI regresó al poder solo para hacer el ridículo y, justo ahora, Morena trata de imponer su estilo de entender y ejercer el poder.

En unos cuantos días, llegará la tercera década, tiempo cargado de confusión e incertidumbre, donde la única constante es el cambio.