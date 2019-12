RBD se reencuentra 11 años después Los primeros en reaccionar fueron los fans brasileños

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de 11 años, RBD, la agrupación mexicana conformada por Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Christopher Uckermann, Christian Chávez y Poncho Herrera se reunió el día de ayer, según informan en sus redes sociales, el último reencuentro tuvo lugar en el mes de diciembre del 2008.

Cada uno de los miembros, publicaron en sus cuentas personales una fotografía en donde se les ve abrazados.

En la descripción de la foto se leen mensajes como «Ayer a mi corazón le devolvieron 5 pedacitos que hace 11 años No estaban todos juntos que al vernos otra vez a los ojos solo recuerdas lo increíble y “malo” se olvida», escribió Dulce María.

Anahí solamente escribió «Para siempre», mientras que Maite Perroni dijo «Este es el verdadero reencuentro , No el que evidentemente se esperaría anunciar, no es el de los números, ni es un negocio de otros, ni tiene signos de pesos , si no el reencuentro de las seis almas que fueron una sola».

Por su parte, Alfonso Herrera, agregó «11 años después..», Uckermann publicó «De otras vidas. Gracias hermanos y hermanas» y finalmente Chávez, «6 almas que jamás se separarán !! 11 años después y el amor sigue intacto, este es el verdadero reencuentro», finalizó.

Los primeros en reaccionar fueron los fans brasileños, quienes emocionados se preguntaron si se trataba de una reunión para volver a los escenarios, lo cual hasta el momento, se desconoce.

