Responsabilidad ineludible

Como es habitual en todos aquellos políticos que cuando se ven acorralados por la realidad prefieren hacerse los occisos antes que aceptar que incurrieron en responsabilidad, aunque sea política, el Presidente Felipe Calderón Hinojosa afirma que desconocía los antecedentes delictivos y los vínculos que Genaro García Luna tenía con el crimen organizado.

Sin embargo, lo que el michoacano no puede negar es que sabía que el montaje, simulación, como el que armó el entonces Secretario de Seguridad Pública para presumir ante los medios informativos la detención de la secuestradora francesa Florence Cassez era un delito previsto y sancionado por el código penal en vigor al momento de su comisión, como los de abuso de autoridad y contra la administración de la justicia, que no admiten la libertad bajo fianza.

Tampoco que el artículo 213 Bis del referido ordenamiento legal señala además que cuando el servidor público incurre en esas conductas pertenece a alguna corporación policiaca, las penas serán del doble y el artículo 215 indica que cometen el delito de abuso de autoridad los servidores públicos que omiten el registro de detención o dilatan injustificadamente al detenido o detenida a disposición del la autoridad competente, el Ministerio Público en el caso aludido.

Y establece como sanción, prisión de 2 a 9 años y que por los motivos expuestos para García Luna serían 18 años.

El artículo 255 expresa que son delitos contra la administración de la justicia: Retardar maliciosamente o por negligencia la administración de la justicia, detener a una persona durante la averiguación fuera de los casos señalados por la ley, obligar al inculpado o inculpada a declarar, a través de la incomunicación, la intimidación o la tortura, retener al detenido sin cumplir los requisitos de la constitución y de las leyes, delitos por los que la legislación señalan penas hasta de diez años que en el caso del ex jefe policiaco alcanzarían los 20 años.

Al no proceder contra el funcionario, el ex presidente de la República incurrió en responsabilidad.

¿Cuál será el desenlace de esta historia?

No se tiene idea, pero si, como sucede generalmente en este tipo de hechos, Calderón Hinojosa elude la responsabilidad judicial, las repercusiones que el asunto ha generado ante la opinión pública alcanzarán al Partido México Libre, que organiza junto con su esposa Margarita Zavala, agrupación que irónicamente parece que ha nacido condenada a muerte, igual que la candidatura presidencial independiente de la ex primera dama de México.

A propósito, cuando se supo en Tamaulipas la noticia del nuevo partido calderonista, se pensó que si bien no habría una desbandada de panistas doctrinarios a la nueva organización política si había muchos interesados en emigrar a las filas del partido en ciernes, sin embargo, el caso de García Luna los ha desanimado y ex panistas como el ex dirigente estatal del partido albiceleste en el Estado, Ángel Sierra Ramírez, pensarán dos veces antes de resolver si valdrá la pena seguir hasta el final con el grupo político del ex presidente.

Al que de plano le salieron mal las cosas al dirigente nacional albiazul, Marko Cortés Mendoza. Resucitar al ex presidente Vicente Fox Quesada, a sabiendas de que era un traidor, para apuntalar su gestión le ha resultado contraproducente no solo porque, al igual que Calderón, el vaquero del rancho de San Cristóbal, Guanajuato ha sido salpicado por el juicio del ex titular de la Agencia Federal de Investigación, sino también porque es investigado, junto con su hijo Rodrigo, como presunto responsable del delito de defraudación fiscal.

Lamentablemente para los adversarios del gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador y de Morena, parece que el panorama político panista no únicamente porque no ha dejado de ser adverso para las causas y banderas del panismo sino que se encuentra igual o peor que en la sucesión presidencial de 2018.

Antes de poner punto final, les informamos que el Maestro Jesús Sandoval Acuña cierra el 2019 con dos grandes proyectos, la creación de la Universidad de Humanidades, las Artes y los Deportes Ciencia Nueva, y subir a internet las clases impartidas a los estudiantes de la Facultad de Derecho, como la de Sócrates, Historia y Juicio, para que los interesados en el tema, de México y el mundo, las bajen y disfruten de ellas, que seguramente rendirán frutos a lo largo de 2020.

