Captan en video el rápido deshielo en Groenlandia

GROELANDIA.- La ola de calor llegada al Ártico tras su paso por Europa ha provocado en los últimos días temperaturas récord y una aceleración del deshielo en Groenlandia, un fenómeno que los expertos relacionan con las oscilaciones climáticas. Te recomendamos: Ola de calor inusual acelera el derretimiento de hielo en Groenlandia El documentalista Caspar Haarloev grabó videos del derretimiento del hielo de Groenlandia con registros históricos, mientras producía un documental sobre el cambio climático llamado «Into the Ice».

Greenland record melt going down. @climate_ice @alunhubbard @LarsOstenfeld @climateice @lundbeckfonden August 1, 2019. West Greenland by Kangerlussaq. pic.twitter.com/VDfGfrZqkk

— Caspar Haarløv (@haarloev) August 2, 2019