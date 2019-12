‘GULLIT’, SE QUEDA El victorense se queda firme en Correcaminos, después de que se mencionar que no podría ser fichado por el ‘Corre’, por tener contrato vigente con el club polaco

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Por la mañana de ayer, el equipo polaco Tychy el cual contrató a ‘Gullit’ Peña hace varios meses, lanzó un comunicado de prensa, en el que reclamaba el porqué, Carlos Peña, había firmado con Correcaminos, pues aún tenían contrato vigente con el futbolista tamaulipeco hasta junio del 2020, “queremos una explicación”, mencionaba el mensaje.

Todo esto, ya estaba en manos de la directiva de Correcaminos, quien estaba enterada de la situación, por lo que no le sorprendió nada al respecto.

Correcaminos hará válida la opción de pagar la cláusula de 6,000 euros, que en moneda mexicana es alrededor de 150,000 pesos, cantidad pagable y la cual ya se está en proceso de entrega al cuadro polaco.

Por ello, ‘Gullit’ Peña no tendrá problemas para quedarse en el equipo de Victoria, y esperan que más tardar el fin de semana, ya haya quedaron todo culminado y el victorense sea registrado de manera adecuada.

Cabe mencionar que Carlos Peña, ya no reportó con el equipo de Polonia, debido a que no le cumplieron con algunos pagos y decidió hacerse a un lado.