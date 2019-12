Columnas: “La posible relación con criminales, la acusación de desvío de cuantiosos recursos del erario a cuentas privadas, así como... La detención de García Luna

Quien alguna vez fuera el policía más relevante durante los sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón fue detenido en Dallas, acusado de narcotráfico, falso testimonio y retenido a petición de la Corte Federal de Brooklyn. El gobierno mexicano, por su parte, congeló sus cuentas bancarias, según informó el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo.

García Luna está acusado de aceptar millones de dólares en sobornos del Cártel de Sinaloa, cuando era el responsable de garantizar la seguridad pública en México; primero como director de la Agencia Federal de Investigación y posteriormente como secretario de Seguridad Pública. El impacto de que uno de los policías mexicanos de carrera más reconocidos fuera detenido en Estados Unidos, sin duda alguna, tendrá enormes repercusiones.

La posible relación con criminales, la acusación de desvío de cuantiosos recursos del erario a cuentas privadas, así como el enriquecimiento inexplicable, esbozan en el corazón de la detención la forma en que la corrupción en México puede llegar hasta los más altos niveles. De ratificarse las acusaciones, quedará al desnudo la preocupante porosidad del gobierno, así como la estrecha vinculación entre delincuentes y funcionarios públicos.

Por su parte, Felipe Calderón —en una declaración difícil de creer— se dijo sorprendido por estos hechos y en su cuenta de Twitter publicó: “De la información respecto del arresto del Ing. García Luna, preciso que desconocía por completo los hechos que se le imputan”. Lo cierto es que, al haber sido pieza clave durante su sexenio, la detención refuerza la narrativa de AMLO en contra de la corrupción y de los malos manejos del pasado.

Sin embargo, al ser un juicio en EU, es posible que también surjan declaraciones contra el propio gobierno en turno. Un simple ejemplo de ello es la declaración del fiscal de Estados Unidos, Richard P. Donahue, quien hace unos días dijo que el Cártel de Sinaloa pagó “unos millones de dólares” en sobornos a Gabriel Regino, quien fue asesor de AMLO. Adicionalmente, existen investigaciones, como la de la periodista Anabel Hernández, quien en entrevista con la periodista Carmen Aristegui, sobre su nuevo libro, acusó al gobierno del presidente López Obrador de mantener contratos con empresas de El Mayo Zambada.

Por lo pronto, sin duda alguna, el principal afectado es Calderón Hinojosa, considerando que las críticas a lo que fue su sexenio han encontrado un nuevo cauce. El expresidente había destacado por liderar la oposición digital a AMLO, pero después de la detención, la evaluación sobre su sexenio, así como la expectativa sobre su partido, México Libre, parecieran desmoronarse con la misma intensidad.

Es difícil aún saber si esta situación afectará o no al PAN. Lo que es cierto es que 2019 cierra con una evidencia contundente: al día de hoy, no existe una alternativa política que logre contrastar claramente y competir contra Morena. Pese a errores tan graves como la negociación laboral en el T-MEC, el crecimiento cero y los casi 35 mil muertos a lo largo de 2019, la narrativa de AMLO sobre la corrupción del pasado y el reclamo de justicia social tienen mucho mayor peso frente a la gente que cualquier crítica a las deficiencias del actual gobierno.

La reciente encuesta de El Financiero demuestra que Morena ha perdido diez puntos de apoyo en tan sólo un año. Episodios públicos como la expulsión de la senadora Lilly Téllez por parte de sus propios compañeros, evidencian falta de cohesión en el proyecto político. Sin embargo, el año que termina deja claro que aún no hay alternativa de futuro frente a lo propuesto por AMLO. Partidos como el PRI, el PAN y el PRD hoy significan muy poco para la mayoría de los mexicanos e implícitamente construyen la popularidad de López Obrador.

Toca, pues, entender que la mayoría de los mexicanos desprecia el pasado reciente y todavía mantiene su esperanza en AMLO. Los mexicanos quieren un proyecto real de cambio. Morena y su 4T están a prueba, pero han tenido un importante desgaste. La posibilidad de construir la verdadera transformación que México reclama apenas empieza y su cauce es incierto. Frente a una sociedad hiperpolarizada, el único espacio claro en política es buscar la convivencia, estar por encima de la confrontación y construir el futuro con justicia social y eficiencia que el país reclama.