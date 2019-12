Se aplicará el antialcohol con todo rigor Autoridades de tránsito descartan que se flexibilicen los operativos, porque están orientados a salvar vidas

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- El operativo anti alcoholes se realizará de forma permanente en temporada vacacional de diciembre, incluso fue reforzado con el propósito de prevenir hechos lamentables, dijo el coordinador de Tránsito municipal.



César Alberto Puente Torres, dijo que en el operativo que están realizando se hace un prueba de alcoholemia de forma rápida ya que la intención es evitar que conductores manejen en estado de ebriedad.

Con ello, se busca cuidar su integridad física y la de terceros, “es decir, tanto del conductor como de otras personas ya que los accidentes por conducir en estado de ebriedad son la tercera causa de percances”.

Los accidentes se registran en primer lugar por un distractor, ya sea por omitir un señalamiento o por el uso del teléfono celular y segunda causa es el exceso de velocidad.

Las acciones de vigilancia a través de la acción preventiva y de atención los están realizando en tres turnos diferentes con la participación de 70 elementos en campo.

Por eso hizo un llamado a la población para hacer conciencia de no conducir en estado de ebriedad porque pone en riesgo la vida de quien conduce como de otras personas.

Por ello pidió hacer conciencia de no informar a través de redes en donde está instalado el operativo ya que no se cumple con el objetivo de cuidar a la ciudadanía.

También pidió a quienes conducen motocicletas y bicicletas, que en motos es importante que no viajen más de dos pasajeros y al hacerlo deben utilizar ambos el casco y sus documentos en regla.