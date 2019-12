Se roba la Navidad al presumir su nueva figura Una vez más, Adele impacta con su estilizada figura. Mientras unos fans aplauden su cambio de imagen, otros piden seguir concentrándose en su música y no en su físico

CIUDAD DE MÉXICO.- Adele causó revuelo en las redes sociales al grado de convertirse trending topic en Twitter. Todo inició porque la cantante inglesa publicó en Instagram un par de fotografías en las que posa junto al Grinch, uno de los villanos preferidos de la Navidad.

«Ambos tratamos de robarnos la Navidad, pero ¡nuestros corazones crecieron!», es una parte del mensaje que acompaña las imágenes de la intérprete de «Someone Like You».

Lo cierto es que la también compositora se robó la atención de todos al presumir, una vez más, su figura con un vestido satinado y de manga abullonada, durante la fiesta de Navidad que ofreció.

«¿Dónde está Adele?», «Siempre has sido espectacular, pero te ves increíble», «Miren su ‘glow up'», son algunos de los comentarios que sus fans le han dejado en Instagram. Incluso otros han declarado que Adele es el mejor #10yearchallenge y han comparado fotografías suyas de 2009 y 2019 aprovechando que es el fin de la década.

Sin embargo, algunos admiradores no se encuentran del todo felices, ya que consideran que darle importancia a la imagen de la cantante de «Rolling in the deep» no es fundamental, sino apreciar su música.

En octubre, Adele se mostró más delgada durante la fiesta de cumpleaños del rapero Drake. Ella lucía un vestido negro de terciopelo y una abundante cabellera rubia.

Su cambio de imagen se dio poco después de que la cantante se divorciara de su pareja, incluso en aquella foto que publicó durante la fiesta del rapero escribió «Antes solía llorar, ahora sudo», lo cual auguraba una nueva fase en su vida.