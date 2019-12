‘Leo’ tuvo un productivo año El victorense Leonardo Franco cerró su año futbolistico como titular en Pioneros de Cancún y con una liguilla disputada con Irapuato

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- El victorense Leonardo Franco que milita en Pioneros de Cancún de la Liga Premier Serie A cierra un año 2019 de gran forma, jugador que cumplió todos los procesos de fuerzas básicas con Correcaminos.

‘Leo’ quien tiene 24 años, salió de la escuadra «Naranja» en el 2018, para llegar a Irapuato donde duró un año y fue campeón de invierno. Posteriormente llegó a Pioneros para ganarse un puesto de titular.

En la temporada que terminó hace unas semanas, el capitalino disputó un total de 13 encuentros y en cuatro de ellos le tocó marcar; ha jugado un total de 1147 minutos y es un jugador que se ha convertido en pieza clave para los de Cancún.

El victorense, menciona que todo esto ha sido fruto del esfuerzo y trabajo por lo que ahora espera continuar por esa linea y va por nuevos objetivos.

«Lo defino como un buen año, donde crecí como persona y como futbolista. El 2020 va a ser mejor, tengo la ilusión de ser campeón y volver al ascenso, uno para eso trabaja, para estar ahí», dijo.

Luego de salir de Correcaminos, en el 2018 logró el título de invierto con los «Freseros» y posteriormente llegó a la liguilla en este año. Salió y ahora viste la playera de Pioneros donde se ha ganado la titularidad.

«Fueron dos tiempos, uno donde llegue a la liguilla con Irapuato y me quede con la espinita porque pudimos ser campeones pero sirvió como experiencia. Ahora llegue a Pioneros donde hay muchos jugadores que estuvieron en Ascenso y Primera y me toca aprender de ellos».

Agradece a Dios

Franco, hasta el momento se siente feliz con lo que ha conseguido en su carrera, pues ya debuto en Ascenso MX y Copa MX. Afirma que el fútbol no le debe nada.

«Estoy agradecido con dios, porque he tenido la oportunidad de ser campeón, de jugar con el equipo de mi casa. El fútbol no me debe nada, porque me ha dado todo, yo nunca fui de talento, yo fui más de trabajo», comentó.

Quiere regresara Correcaminos

‘Leo’ en algún futuro le gustaría regresar a Correcaminos más consolidado, y para eso trabaja cada día, en busca de una oportunidad o bien estar con otro equipo en Ascenso MX.

«Si pienso en eso, si me gustaría volver a mi casa, con mi gente y volver a vestir esa playera que me dio la oportunidad de ser profesional, mi día a día es para volver estar ahí, si no es con el corre con otro equipo, ¿por qué no?».

Finalmente, el victorense agradeció a cada una de las personas que lo alientan a mejorar cada día, y espera poder seguir creciendo como profesional.

«Agradezco a todas las personas que siempre me han apoyado, a mi familia que siempre están al pendiente de mi, a mis amigos a todos los que se alegran porque me va bien, para toda esa gente, lo único que puedo decirles es gracias».