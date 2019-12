La Antártida registró la mayor cantidad de hielo derretido en un día

El Sistema de Pronóstico Global (GFS) presentó datos que revelan una posible emergencia climática en la Antártida. Según su reporte, se alcanzó un récord de deshielo en solo un día.

Aproximadamente el 15 % de la superficie del continente se derritió el pasado 24 de diciembre, informa RT. Esta situación se registra como el mayor derretimiento en la Antártida desde 1979.

Dichos datos fueron obtenidos del Modelo Atmosférico Regional (MAR) y también indica que hubo un máximo crecimiento en la producción del agua.

“También fue récord la producción de agua debido al deshielo desde noviembre de 2019 hasta hoy, un 230 % más alto que el promedio”, señaló Xavier Fettweis, investigador de la Universidad de Lieja, en Bélgica.

For the 1st time also, the melt process explains the negative anomaly of the current Antarctica SMB. It should be noted that this process is currently missing in most of SMB estimations over Antarctica as melt has been negligible until now. But the climate is changing…. pic.twitter.com/dT5g3zl4T4

— Xavier Fettweis (@xavierfettweis) December 27, 2019