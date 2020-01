Construcción del muro fronterizo amenaza a especies en extinción en Arizona

ESTADOS UNIDOS.- La extracción diaria de miles de galones de agua de manantiales de Arizona, Estados Unidos, para la construcción del muro fronterizo con México, a la larga impactará fuertemente en una zona desértica donde viven especies en extinción, según defensores del medio ambiente.

“Actualmente, la Patrulla Fronteriza está excavando numerosos pozos para bombear agua del subsuelo y utilizarla en la mezcla del concreto que está siendo utilizado para construir el muro fronterizo”, dijo a Efe Laiken Jordahl, experto del Centro para la Diversidad Biológica, que tiene sus oficinas centrales en Tucson.

“El bombeo masivo de agua podría tener efectos devastadores a corto y largo plazo, agregado a esto al cambio climático, con el que cada vez vemos temperaturas más altas en el desierto de Arizona”, apuntó Jordahl.

ALERT: DHS contractors spotted drilling well just 8 miles from Organ Pipe’s Quitobaquito spring. This well taps the La Abra aquifer — the same source that feeds Quitobaquito and the endangered species that depend on it.

Footage shot this morning by Rosemary Schiano: pic.twitter.com/aOggQmLiJd

— Laiken Jordahl (@LaikenJordahl) 16 de diciembre de 2019