«No existen las emociones malas» El experto Marck Brackett, reveló que la empatia y el autoestima se ha confundido con la inteligencia emocional

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Las emociones en el plano profesional son similares a como te sientes en casa o en la escuela, y de hecho los líderes que no tienen en cuenta en el plano profesional las emociones de sus trabajadores tienen un impacto en el estrés laboral y de insatisfacción, explicó Marc Brackett, Director y fundador del Centro de Inteligencia Emocional de la Universidad de Yale, en entrevista para La Razón.

«Mucha gente piensa que la inteligencia emocional es solo empatía, es decir que pueda reconocer las emociones en mi compañero o en mi hijo pero que no sepa regularlas de manera adecuada, de manera que eso me influya a mi, o tenga esa capacidad de poder manejar esa emoción, eso ocurre con la empatía, la inteligencia emocional no tiene nada que ver con la personalidad y la empatía, son conceptos que se confunden también con la autoestima».

El Doctor en Psicología considera que la inteligencia emocional es en sí un conjunto de habilidades relacionadas con el reconocer las emociones en uno mismo y en los demás, que va desde la expresión facial, el tono de voz, la fisiología, los pensamientos, como identificar la causas y consecuencias de las emociones, vocabulario emocional, es decir, tener la capacidad de describir como me siento, la expresión de las emociones según el contexto, adaptadas a la situación a la que estamos y tener la capacidad de gestionar esas emociones acorde a un objetivo, anotó el especialista.

Marc Brackett, reveló que han investigado sobre las estrategias que ayudan para enfrentar las emociones, ya que muchas personas usan estrategias que no ayudan como drogas y alcohol, cuando se enfrentan con emociones o situaciones intensas como chillar, grita y usar la agresividad física, el autodiálogo negativo y la represión todo eso es ejemplo de estrategias que no ayudan.

«Esas estrategias aunque te permitan descargar esas emociones desagradables lo que ocurre es que van a destrozar tu vida personal y social, la idea es poder fomentar estrategias que favorezcan el desarrollo y crecimiento humano y las relaciones sociales y un desarrollo optimo en la persona».

«No existen las emociones malas»

De acuerdo con el especialista cuando antes empiece la educación emocional mucho mejor, si una madre esta irritada o nerviosa, grita o chilla afectara el sistema nervioso del bebe, ese desarrollo emocional los padres serán el modelo para educar a ese niño, la educación emocional dura toda la vida.

«Para ser una persona con éxito se tiene que experimentar el desanimo, la frustración, el feed back negativo y que forman parte de una persona exitosa, una cosa que hay que enseñar es que todas las emociones son válidas y como regularlas, enseñar todas las estrategias y ayudar y experimentar con ellas».

Aseguro que los niños viven en muchos contextos, el primero es la familia, la escuela, el vecindario y el sistema educativo en México, la idea es que los líderes de educación integren esa idea de que la inteligencia emocional es critica para el aprendizaje y para el bienestar de los estudiantes y que sin duda alguna todo lo que haga tendrá un impacto en el sistema de las políticas educativas y eso va repercutir en todos los ambientes en que el niño, la clave es ta en que los líderes educativos tengan ese valor tan importante.

El impacto de las redes sociales

«La mayor parte de los adolescentes en Estados Unidos pasan al menos 6 horas en redes sociales y ese uso se relaciona con enfermedades como ansiedad y depresión, por lo que estamos en un escenario nuevo en el que nunca antes se había dado y eso implica a las familias que usan las tecnologías como distractor pero no son conscientes del impacto en la salud mental, de hecho hay niños con menos de un año que pasan mas de una hora al día, con iPads o dispositivos electrónicos, es necesario que la familias conozcan el impacto en la vida de un estudiante».

Aconsejo que a profesores conocer los valores digitales.

«Se refiere a la idea detener conocimiento sobre como proceder en el hecho de que un alumno le esta escribiendo un texto cruel a otro compañero, y no es como en el patio del colegio, o en un sitio que podemos controlar, efectivamente cuando educamos emocionalmente hay que tener la instrucción directa, si podemos hacer que en las clases haya linea para reconocer mis emociones y por tanto podemos diseñar métodos que permitan incluir esta educación para que haya espacios cooperativos y eso implique la habilidades emocionales o que los alumnos detecten como se sintió el personaje histórico, luego viene el trabajo con adultos que debe enseñar una transferencia hacia estudiantes, una es el papel del adulto y el tipo de técnica esa instrucción directa para regular las emociones».