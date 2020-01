Nuevo ataque de EU a convoy iraquí en Bagdad deja 6 muertos; hay un líder religioso entre las víctimas

ESTADOS UNIDOS.- Un ataque aéreo estadounidense contra las agrupaciones de las Fuerzas de Movilización Popular de Iraq, de las milicias chiítas respaldadas por Irán, cerca del campamento Taji al norte de Bagdad, dejó a seis personas muertas y tres heridas, dijo una fuente del ejército iraquí el viernes por la noche.

Dos de los tres vehículos que formaban el convoy fueron destruidos.

El ataque tuvo lugar a las 1:12 am hora local.

BREAKING: Large explosions heard as convoy of two cars said targeted in new strike in Northern Baghdad moments ago. pic.twitter.com/q8GbLpAgzl

— Israel Breaking (@IsraelBreaking) January 3, 2020