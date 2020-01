Cazador deja las armas para rescatar koalas en Australia

Australia.- Este año los incendios forestales siguen arrasando con la vida silvestre y riqueza natural de Australia, por lo que Patrick Boyle, un cazador, decidió dejar las armas un momento y convertirse en un rescatista de koalas y animales en peligro.

Patrick se encontraba de excursión en Mallacoota, East Gippsland, cuando se cruzó en el camino de un koala quemado que buscaba agua en una pequeña fuente con una hoja.

La desesperación del animal conmovió al cazador a tal punto que éste le ofreció un poco del agua que llevaba, desde entonces su vida daría un giro que jamás habría imaginado.

Boyle comenzó a llevar a estos animales a los centros de atención en los que se les brinda atención médica, y a Stuff.nz dijo:

“Soy un cazador, soy quizá una de las últimas personas que otros esperarían para ayudar a estos animales. Los agricultores, los cazadores y los trabajadores son los que están tomando medidas en este momento”.

This is Patrick Boyle. Since the fire has passed through Mallacoota this amazing, selfless young guy has been out searching for injured wildlife. This is one of 7 #koalas he's saved so far. The world needs more Patrick's. #AustraliaOnFire pic.twitter.com/a2XjJKw90f

— Igor Radchenko (@igor_radd) January 5, 2020