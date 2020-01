Irán pone precio a la cabeza de Donald Trump

ESTADOS UNIDOS.- Según informes, Irán ha puesto preció a la cabeza de Donald Trump, además, amenazó con atacar a la Casa Blanca, en respuesta al presidente estadounidense luego de que aseguró que tenían en la mira 52 objetivos críticos en Irán, si Teherán ataca cualquier interés estadounidense en la región.

La recompensa que esta ofreciendo Irán es de $ 80 millones, por el presidente de Estados Unidos y a quien el líder militar calificó ‘terrorista en una demanda’, por amenazar que atacará 52 objetivos iraní, si Irán decide atacar cualquier interés estadounidense en la región, según informó el portal de noticias Dailymail.

«Podemos atacar a la Casa Blanca en sí, podemos responder a ellos en suelo estadounidense. Tenemos el poder y, si Dios quiere, responderemos en el momento apropiado», dijo Abutorabi, el organizador, según la agencia de noticias laborales de Irán.

En medio de la procesión fúnebre para el general Qassem Soleimani, un organizador invitó a todos los iraníes a donar $1 cada uno “para obtener una recompensa de $ 80 millones por la cabeza del presidente Trump”, dijo el reportero NBC News.

Dicha amenaza fue lanzada por Abutorabi durante una sesión abierta del parlamento en Teherán, Irán, el domingo, y solo unos días después de que el comandante militar iraní Qassem Soleimani, fuera asesinado en un ataque con aviones no tripulados de Estados Unidos contra su convoy en el aeropuerto de Bagdad.

Tras la muerte del arquitecto de las operaciones clandestinas y militares de Teherán como jefe de la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria, Irán advirtió que la venganza contra Estados Unidos será aplastante.

“El mártir Soleimaní es una figura internacional de la Resistencia y todos los devotos de la Resistencia son ahora sus vengadores”, subrayó este viernes el líder supremo de Irán, Alí Jameneí, quien auguró “una dura venganza”.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, aseguró este sábado que tiene identificados 52 objetivos de Irán para responder «muy rápido» y «muy fuerte» a las eventuales represalias de Teherán por la muerte en un ataque estadounidense del poderoso comandante iraní Qasem Soleimaní.

«Que esto sirva como una ADVERTENCIA de que si Irán ataca a cualquier estadounidense o activo estadounidense, tenemos identificados 52 sitios iraníes (que representan a los 52 rehenes estadounidenses tomados por Irán hace muchos años), algunos de ellos de muy alto nivel e importantes para Irán y la cultura iraní, y esos objetivos, e Irán mismo, SERÁN GOLPEADOS MUY RÁPIDO Y MUY FUERTE», dijo Trump en Twitter.

….hundreds of Iranian protesters. He was already attacking our Embassy, and preparing for additional hits in other locations. Iran has been nothing but problems for many years. Let this serve as a WARNING that if Iran strikes any Americans, or American assets, we have…..

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 4, 2020