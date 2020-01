Columnas: Superar la pobreza sin acceder a la modernidad Superar la pobreza sin acceder a la modernidad

Con el riesgo de que se considere

broma, o un tema banal, dedico

este artículo a la moda como un

serio obstáculo a las transformaciones

que necesitamos. Entre ellas disminuir

la inequidad; suspender la destrucción

de nuestro entorno; recuperar un estado

fuerte capaz de impulsar una política

industrial y rural y, finalmente, construir

una nueva relación entre gobierno y

población sustentada en una auténtica

democracia participativa.

Ninguno de estos cambios es independiente

de los demás; todos son facetas

de una sola gran transformación. Y uno

de los mayores obstáculos se encuentra

agazapado; es la moda. Se trata de la

multiplicación del consumo originada en

cambios sin sentido.

La economía del planeta se atasca

debido a la debilidad de la demanda.

Existen vastos potenciales de producción

agropecuaria e industrial que, aunque

técnicamente viables, no son competitivos

respecto de la producción de los

grandes consorcios internacionales. La

respuesta puede y debe ser la creación de

esferas de producción y comercio que no

compitan con aquellos.

Pero hay algo más; no se trata de

elevar la producción imitando el estilo de

consumo de la población de los países industrializados.

Es ese modelo de consumo

el que está destruyendo el planeta.

Lo mismo puede decirse del argumento

de que México cuente con un Estado

fuerte, con políticas industrial y agropecuarias

orientadas a elevar el consumo

y bienestar de la mayoría. Sí, pero solo

funcionará si es parte de un viraje en el

modelo de consumo que se ha impuesto

para los que lo pueden pagar y que se

impone en la mentalidad de los que no

lo pueden hacer. No será posible superar

la pobreza si el intento es que los ahora

pobres accedan al consumo que el Netflix

nos presenta como normal. Esas son

falsas ilusiones.

No es un problema menor; tal vez el

descontento que manifiestan en muchos

países los grupos de población que han

visto mejorar su situación se origina a

que en su mente se quedaron a medias.

Ahora son menos pobres, pero siguen sin

acceder a los bienes de las clases medias

acomodadas de los países industriales.

Es fundamental que en una nueva

relación entre pueblo y gobierno ocurra

un dialogo profundo en el que se entienda

que acabar la pobreza no puede llevar al

consumo occidental privilegiado. No puede

porque no alcanzarían los recursos y

porque en buena medida es un consumo

altamente destructivo.

¿Qué tiene que ver la moda en esto?

Hay que pensarla en un sentido amplio.

La industrialización occidental se ha

basado en la proliferación del automóvil,

de carreteras, espacios de estacionamiento.

Y la fabricación de automóviles se ha

basado en crear en los consumidores el

impulso a cambiar de automóvil cada

año. Los cambios de diseño, de calaveras,

luces, colores y demás son modificaciones

superficiales que provocan, con éxito, la

compra de automóviles más allá de lo

racional o meramente practico.

Un auto nuevo es un producto altamente

contaminante; no me refiero a que

vaya a serlo en el futuro, sino a que por

el solo hecho de fabricarlo ya generó una

gran contaminación. Un auto tiene cerca

de 30 mil componentes producidos en

todo el planeta; así que bien podemos

decir que un auto nuevo ya recorrió miles

de kilómetros; los de sus componentes.

Es paradójico que la lucha contra la

contaminación haga del gobierno un

aliado de la industria para provocar que

los consumidores desechen su automóvil

y lo cambien por otro que, por varios años,

va a contaminar menos. La respuesta

debiera ser otra; combatir el cambio

indiscriminado de algo que sigue siendo

funcional. Y eso puede lograrse exigiendo

a los corporativos automovilísticos que

extiendan garantías de largo plazo. Un

auto un poco mejor hecho puede durar

50 años; así que obligar a garantías de

20 años; con diseños que permitan mejoras

parciales a lo largo de ese tiempo

sería más lógico que impulsar el exceso

de producción de vehículos.

Hace 20 años había 14 millones de

teléfonos celulares en el país; hoy pasan

de 100 millones. Han tenido mejoras,

pero incluso el más simple cumple con

su función esencial. Las compañías telefónicas

difunden un estilo de consumo

adictivo y siempre en espera del modelo

más reciente. Lo que hace que no nos

parezca tan extraño que nos obliguen

a cambiar de teléfono al recontratar

sus servicios. El Estado, en alianza con

los consumidores debiera en este otro

caso exigir productos garantizados por

un mínimo de 5 años y prohibir la venta

forzada. Técnicamente es posible. Eso

nos ahorraría lo que ya son miles de toneladas

de desechos telefónicos al año.

Desde hace decenios impera en la

industria el concepto de obsolescencia

planificada. Las cosas se fabrican para

no durar, para que se vuelvan moda

y para obligarnos a cambiarlas por

razones de estatus. Se da en la venta de

automóviles, celulares, electrodomésticos

y electrónicos. Ocurre también

con la ropa. En los años ochenta del

siglo pasado, en los Estados Unidos, el

consumo per cápita de prendas de vestir

era de doce al año. Ahora el éxito de las

grandes cadenas de tiendas que venden

ropa de moda se basa en inducir la rápida

obsolescencia de diseños y colores.

Dado que gran parte de los consumidores

usarán esas prendas pocas

veces se ha generado un problema de

manejo de desechos. Y son básicamente

desechos plásticos. Una mínima parte

de lo que terminan desechando los

consumidores se vende barata a los

pobres, incluyendo la ropa de paca, por

tonelada. Pero la mayoría va a dar a los

vertederos de desechos o se quema. Lo

que contribuye a la seriamente a contaminación

ambiental.

Y no se diga el conocido problema

de los plásticos que no se destruyen;

más bien se desintegran en partículas

minúsculas y que ya son parte de los

pescados que consumimos.

Construir una sociedad equitativa

requiere cambiar hacia un modelo

de consumo racional, lógico. No el

consumo dictado por la obsolescencia

planificada, que promueven prácticamente

todas las industrias. Algo que

podría ayudar a dejar de ser esclavos

de la moda y del consumo innecesario

sería que los productos tengan etiquetas

ecológicas. En el caso de un automóvil

la etiqueta diría que producirlo requirió

148 mil litros de agua; o que unos jeans

necesitaron 8 mil litros de agua. Y que

en ambos casos el porcentaje de reciclamiento

efectivo de sus componentes

es ínfimo.

Avanzar hacia una sociedad regida

por la justicia social demanda cambiar el

estilo de consumo. Lo que en la práctica

significa usar el mismo auto, celular y

ropa por mucho más tiempo. Usar las

mismas bolsas de mandado una y otra

vez. Solo con estos cambios podremos

detener la destrucción de la naturaleza

y, a la vez, avanzar hacia la equidad.