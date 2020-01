«Irán nunca tendrá un arma nuclear»: Trump vuelve a advertir a Teherán con represalias

ESTADOS UNIDOS.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, realizó una nueva amenaza en contra de Irán, esta vez asegurando que el régimen islámico nunca desarrollará armas nucleares.

“Irán nunca tendrá un arma nuclear”, tuiteó Trump con letras mayúsculas, en un nuevo mensaje de amenaza a Teherán.

IRAN WILL NEVER HAVE A NUCLEAR WEAPON!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 6, 2020