VIDEO: Trump acusó a Obama en 2011 de buscar una guerra con Irán

ESTADOS UNIDOS.- En reiteradas apariciones antes los medios y a través de videos en YouTube y Twitter, Donald Trump dijo en 2011 que el entonces presidente de Estados Unidos, Barack Obama comenzaría una guerra contra Irán para ganar su reelección.

Trump publicó esas afirmaciones varias veces en Twitter entre el año 2011 y 2012. Cabe destacar que el actual mandatario estadounidense también se encuentra en su campaña reeleccionista y la situación es casi exacta a la que vivió Barack Obama.

“Yo creo que atacará a Irán antes de las elecciones porque él cree que esa es la única forma de ser elegido. ¿No es patético?”, expresó Trump en un video que luego fue eliminado.

“No dejen que Obama juegue la carta de Irán y comenzar una guerra para ser elegido. ¡Cuidado, republicanos!”, señaló Trump en octubre de 2012.

In order to get elected, @BarackObama will start a war with Iran. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 29, 2011

«Para ser elegido, Obama empezará una guerra con Irán”, reza el primer tuit de Donald Trump que data del 2011.

Estas prediciones las sostuvo por tres años consecutivos. «Recuerden lo que predije hace mucho tiempo, que el presidente Obama atacará a Irán por su incapacidad para negociar».

Don't let Obama play the Iran card in order to start a war in order to get elected–be careful Republicans! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 22, 2012

Remember that I predicted a long time ago that President Obama will attack Iran because of his inability to negotiate properly-not skilled! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 11, 2013

No obstante, el pasado jueves 2 de enero, Trump dio la orden de asesinar al general iraní Qasem Soleimani, para presuntamente proteger al personal estadounidense en Irán.

El ataque se perpetró en el aeropuerto internacional de Bagdag, capital de Irak, donde también falleció el subjefe paramilitar chiíta, Hashed al Shaabi.

Luego del ataque norteamericano del pasado jueves, la reacción del gobierno de Teherán ha sido de ira, y el ayatola Ali Jamenei prometió una “dura venganza”. En el funeral se escuchó el clamor: “¡Muerte a Estados Unidos!”.

