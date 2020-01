Desmantelan agencia Ford Súper Servicio La agencia que se mantuvo por 80 años ofreciendo el servicio de la marca Ford a sus clientes, reveló que seguirá atendiendo en otra dirección

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Comenzó el desmantelamiento de la agencia Ford Súper Servicio este martes, ante el cierre de la agencia en esa dirección, la cual fue anunciada desde diciembre.

La agencia que se mantuvo por 80 años ofreciendo el servicio de la marca Ford a sus clientes, reveló que seguirá atendiendo en otra dirección en una renovación de la marca.

Antes había cerrado sus puertas la agencia Ford ubicada frente al cementerio, ademas habían cerrado dos mas en Tamaulipas entre 2018 y 2019, ubicadas en Mante y Matamoros.

«La marca Ford dejo de operar en el sur, habían 2 agencias ofreciendo la marca, es muy complejo porque el accionista o distribuidor decide que no hay condiciones para seguir operando, lo que se tiene que gastar no contrarresta con las ventas o utilidades esperadas, porque la marca tiene menos modelos o los precios no son los adecuados, pero cuando determina que seguirá perdiendo dinero, decide dedicar su inversión a otra marca o a otros negocios», comentó al respecto Mario Guerra, Presidente de AMDA Tamaulipas.