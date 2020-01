Irán anunció que atacó blancos militares estadounidenses en Irak

IRAK.- Por lo menos nueve cohetes cayeron en la noche del martes en la base aérea de Ain al Assad, en el desértico oeste de Irak, donde están desplegadas tropas estadounidenses, dijo a la AFP una fuente de seguridad.

Este ataque ocurre después de que grupos armados proiraníes en Irak prometieran unir fuerzas para responder al ataque realizado por un dron estadounidense el viernes en Bagdad, que mató al influyente general iraní Qasem Soleimani y al jefe militar iraquí Abú Mahdi al Muhandis.

Iranian news websites posted a video claiming it’s for the launch of the ballistic missiles towards #US’ #ainalasad military base in #Iraq pic.twitter.com/FWoDdlB7QJ

— Ali Hashem علي هاشم (@alihashem_tv) January 7, 2020