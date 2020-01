Clausuran estancia infantil que ponía en riesgo la seguridad y protección de los niños El Presidente Municipal Chucho Nader aseguró que uno de los propósitos de su administración, es el de regular la operación de los comercios conforme a la normatividad

TAMPICO, TAMAULIPAS.- El Gobierno Municipal llevó a cabo la clausura de la estancia infantil «Carrusel» ubicada en el sector Infonavit, debido a que el establecimiento incumplió con las normas de seguridad, protección civil y uso de suelo.

El Presidente Municipal Chucho Nader aseguró que uno de los propósitos de su administración, es el de regular la operación de los comercios conforme a la normatividad vigente y precisó que la citada institución ponía en riesgo la integridad y seguridad de los menores.

«Ese negocio se clausuró porque no cumplía con las medidas de seguridad y no vamos a poner en riesgo la vida de los niños y padres de familia para permitir que negocios de este tipo operen sin las mínimas medidas de protección; este lugar carece de salidas de emergencia y no cumple con las condiciones de protección civil, además de estar invadiendo un espacio público «, resaltó.

De acuerdo al dictamen emitido por la Secretaría de Desarrollo Urbano del gobierno local, el inmueble propiedad de Sergio Pérez Awad y arrendado por María Elena Saldaña Pérez se ubica en la segunda planta de un conjunto habitacional compuesto por seis departamentos de uso habitacional, con domicilio en calle Mónaco 113 de la colonia Infonavit Arenal.

Nader Nasrallah subrayó que en 2019 al citado local se le concedió un plazo para la corrección de sus irregularidades, sin embargo los responsables del mismo, incumplieron con las observaciones, por lo que se procedió a su clausura.

«Hemos sido muy respetuosos del reglamento y la legalidad; y a esta guardería ya la habíamos clausurado el año pasado e incluso se les dio una oportunidad de que corrigiera las recomendaciones y no lo hicieron; se les dio una ampliación del plazo y continuaron en la misma postura, por lo que tomamos la determinación de clausurar el sitio para no comprometer la seguridad de las niñas y niños que asisten», explicó.

El documento de Desarrollo Urbano cita que el establecimiento carece de los dictámenes de vialidad, visto bueno de Protección Civil, y espacios seguros para cajones de estacionamiento de acuerdo con el Reglamento de Construcciones para el uso de la Edificación.

El titular de la dependencia Carlos De la Rosa Durán mencionó que el Gobierno Municipal respalda todos los proyectos de carácter educativo, sin embargo subrayó que éstos deben garantizar la seguridad e integridad de las personas, principalmente de los niños.