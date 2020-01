Un muerto y varios heridos tras tiroteo en Canadá Un tiroteo se registra en el centro de Ottawa, cerca del Parlamento federal de Canadá, causando un muerto y tres heridos graves

CANADÁ.- Una persona murió y varias personas resultaron heridas este miércoles en un tiroteo en el centro de la ciudad de Ottawa, Canadá, informó la Policía local.

«Hay muchos heridos», aseguraron los uniformados en un primer momento.

Alrededor de las 7:30 hora local, la Policía de Ottawa señaló en Twitter que realizaba un operativo en la calle Gilmore, en el centro de la capital canadiense, tras recibir una alerta de tiroteo y recomendó a los vecinos evitar la zona.

Poco después, la Policía precisó que la situación se desarrollaba en las proximidades del Parlamento de Canadá y que se habían producido “muchos heridos”.

La policía aún no ha detenido a ningún sospechoso de protagonizar este tiroteo. «Esto no se considera una situación de tirador activo, pero el sospechoso permanece en libertad y no está bajo custodia», indicaron.

CON INFORMACIÓN DE UNOTV