“Los cruces ilegales están cayendo”: Trump sobre construcción del muro

ESTADOS UNIDOS.- Este sábado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tomó su cuenta de Twitter para hablar sobre la construcción del muro en la frontera con México, al cual ya ha titulado como el “Muro Trump”.

Al respecto el mandatario mencionó: “El poderoso Muro Trump está remplazando barreras porosas, inútiles e ineficaces en las áreas de alto tráfico solicitadas por la Patrulla Fonteriza”.

“Los cruces ilegales están cayendo más y más a medida que el muro es completado”.

The powerful Trump Wall is replacing porous, useless and ineffective barriers in the high traffic areas requested by Border Patrol. Illegal crossing are dropping as more and more Wall is being completed! #BuildingTheWall pic.twitter.com/2kdHNSMM04

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 11, 2020