Para que empatar

La elección del 2021 trae los reflectores, pero la del 2022 simplemente encandila, inmoviliza y paraliza a los aspirantes, sin importar el calibre de sus pretensiones, siempre y cuando conserven un espacio a sus ambiciones. la gubernatura querrá hacerlo por un periodo de cinco años y meses, pero no le hace si es de dos años.

No cabe duda que sobran tiradores, sin importar sí el periodo es de dos o cinco años, cualquiera sería un orgulloso mandatario y harían una campaña intensa.

Cuando estaba en manos de EGIDIO TORRE CANTÚ la decisión de hacer un periodo de dos o cinco años y meses, se inclinó por la última opción, a pesar de algunas recomendaciones que recibió.

EGIDIO había calculado todo, sabía que aun perdiendo ganaba y el tiempo le dio la razón, digan lo que digan habita tranquilo en su mansión de San Pedro Garza García, en Nuevo León.

Nunca hizo la guerra y lo recompensaron de una manera extraordinariamente generosa, cuando finalmente decidió que fuera de seis años y dejar la decisión en manos de la próxima administración estatal.

De todos los aspirantes por parte del PRI, solamente uno nos comentó que no le interesaba ser gobernador de dos años y que prefería esperar otros tiempos para lanzarse como candidato a la gubernatura.

Ese alguien fue el entonces diputado federal ALEJANDRO GUEVARA COBOS, uno de los tamaulipecos más cercanos al ex presidente ENRIQUE PEÑA NIETO y como no iba ser de su confianza, pues era su coordinador de giras.

Desde Los Pinos empezó una arriesgada y atrevida campaña por la gubernatura, pensando que el presidente ENRIQUE PEÑA NIETO lo favorecería, pues seleccionaba candidatos jóvenes como ALEJANDRO MURAT en Oaxaca o ALEJANDRO MORENO, en Campeche.

Consideraba que habría otro ALEJANDRO en Tamaulipas, pero no fe así, decidieron por la candidatura de BALTAZAR HINOJOSA OCHOA, con los resultados que ya todos conocemos.

De ahí en fuera, cualquier pretendiente hubiera aceptado ser gobernador por dos años, hoy esa posibilidad es tan lejana para cualquier tricolor, pues es imposible que ganen una elección en el corto plazo.

Aunque, eso no obsta para que haya muchos interesados en ser el candidato a gobernador, por el simple placer de pasar a la historia política.

Hoy el tema de los dos o seis años, vuelve a ser uno de los favoritos de los personajes que viven y aman la política, por eso nos llama la atención las declaraciones del magistrado del Tribunal Electoral del Estado, EDGAR DANÉS ROJAS, quien dijo que no existe la obligación legal de hacer ninguna reforma y la elección puede quedar tal y cual está, pues la reforma habla de empatar al menos un proceso local con un federal.

“La reforma mandató que se empatara al menos una elección local con la federal, y en ese sentido Tamaulipas ya cumplió en el 2018 cuando empató la elección de Ayuntamientos. Por esa razón no hay obligación de modificar el periodo de ejercicio del próximo Gobernador que será electo en 2022 para empatarlo con la elección federal”.

En la nota es del reportero ROGELIO RODRIGUEZ, el magistrado dijo que no requiere de una reforma electoral:

“No es tema que la gubernatura será de 2 o 5 años porque puede ser de 3 o 4. Es decir, no existe una disyuntiva entre 2 o 5 años. La Constitución de la República lo único que establece es que no puede ser mayor a seis años. Puede ser de seis años y no pasaría nada”.

Las coyunturas políticas vienen en camino, las presiones y el egoísmo viene sin importar nada.

