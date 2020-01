Columnas: El Resbalón SE OLVIDAN SENADORES DE MORENA DEL SUR

Los Senadores de la República por Morena (por lo menos de membrete), Américo Vilareal Anaya,y su compañera Lupita Covarrubias se han olvidado de la zona sur.

Irónico por que la legisladora es precisamente de Tampico, aunque claro esta que tanto uno como el otro NO ganaron por ellos en las urnas, sino de robote o de arrastre por el entonces candidato Presidencial AMLO.

Y pese a que prácticamente les regalaron estos cargos públicos y obviamente con mega sueldos por 105 mil pesos mensuales , los cuales NO desquitan, creen que con ir y aplastarse a una curul y calentar la silla, es más que suficiente.

Respetuosamente, para los dos por que son personas mayores a los 60 años, pero hay que decirles que se han convertido en unos borregos, en unos empleados del Presidente en el país, estos dos señores no tienen ni voz ni voto, no defienden a los Tamaulipecos desde la cámara Alta.

Ellos hacen lo que su jefe les ordena, por que es claro que sólo son unos levantadedos, que han aplastado y matado programas a diestra y siniestra, así como han permitido que dejen de llegar recursos al estado y municipios, sin pensar en el pueblo.

Ya su desdichada frase de “la cuarta transformación” tiene hasta la “eme” a mucha gente que no ha visto ni un sólo resultado y eso que llevan un año en el poder, donde no hay avances, no hay nada de nada .

Y los dos senadores ni como enterarse de las opiniones del pueblo si Américo tiene más de 10 meses que no se para en la zona conurbada y Doña Lupita quien irónicamente vive en Tampico pero sigue como una completa desconocida ganadora, llega los fines de semana y se encierra en su casa , no sale a darle la cara al pueblo.

Continúa la maldición de quienes llegan al Senado por Tamaulipas,apenas prueban el poder y prefieren esconderse, para que nadie los moleste, así ha pasado durante muchos años con sus homólogos del PAN y del PRI, pero también con estos dos de Morena.

Me gustaría verlos a los dos en una contienda, sólo, sin su 4 destrucción ni con las siglas de AMLO, y les aseguro que SOLOS no ganan ni el comité de obras de su calle.



EMPIEZA ALMA CON EL PIE DERECHO EL 2020.

Apenas han transcurrido 11 días de este año nuevo, el 2020, y la Presidenta Municipal, Alma Laura Amparan empezó con el pie derecho el día de ayer, inaugurando la calle Palo de Rosa de la Colonia Azteca (Monte Alto), y no fue una calle de 100 metros (como las que luego inauguran otros, otros alcaldes) es una arteria de casi 2 kilómetros, de 1,783 metros lineales para ser exactos, y que formara un circuito vial en este importante sector.

Dejando en claro la señora Alma que su administración buscará minimizar los problemas de rezago en pavimentación que se viven en esta ciudad, ayer muchas personas acudieron a saludar a la Presidenta en agradecimiento a esta importante infra estructura urbana.

Se trató de una inversión mayor a los 4 millones de pesos y que beneficiara a más de 26 mil habitantes, quienes tendrán una mejor calidad de vida y plusvalía en sus terrenos con este circuito pavimentado.

La alcaldesa fue abordada por más de 15 personas al término de este evento en la colonia Azteca , unas llevaban su recibo de agua para que las ayudara, otras le solicitaron apoyo para medicamentos y muchas solo fueron con el afán de verla, de saludarla y de tomarse la foto para el face, y la señora no subió a su camioneta, hasta que no atendió a la última persona.

FESTEJO DE LOS REYES MAGOS EN MADERO.

En el municipio de Madero, el Presidente Municipal, Adrián Oseguera, llevó acabo el festejo de Día de los Reyes Magos, fue en el parque Bicentenario donde junto a u esposa, Ana Cristina, apapacho a los reyes del hogar.

Hubo muchos dulces, regalos y sorpresas para la comunidad infantil de la urbe petrolera, siendo claro estos eventos para un Gobierno local por que ayudan a la re integración del tejido social.

Recuerde: No se vale Chillar!