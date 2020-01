Hombre come papas fritas mientras se desata pelea a sus espaldas

REINO UNIDO.- Chris Hill, un gerente de instalaciones de 52 años, se convirtió en meme tras darse a conocer un video donde se le ve comer papas fritas tranquilamente mientras se desata una pelea a sus espaldas. Tremenda trifulca, mejor dicho.

El episodio ocurrió en un Ken’s Kebabs de Portsmouth, Reino Unido, el pasado viernes 10 de enero de este 2020, cuando dos clientes se agarraron a golpes el personal de la tienda, detrás de un comensal que sin inmutarse, continúa mirando du teléfono y disfrutando de su comida.

Qué lo hagan ellos… Y continuó comiendo sus papas

La escena se volvió la sensación de las redes gracias a la calma con la que Chris actuó, en parte porque escuchaba música, pero también porque estaba disfrutando de su kebab, según dijo a medios locales.

«Miré y estaban tirándose cosas. Luego uno pateó el mostrador de la comida y aunque pensé en irme, estaba disfrutando de mi comida… aunque las papas no eran muy buenas»

Admitió Chris Hill.

Y no se sorprendió en ningún momento, ni si quiera cuando comenzaron las patadas, los puñetazos en la cabeza y la heroica acción de someter al principal responsable con una jugada maestra digna de Karate Kid que lo dejó con la nariz ensangrentada y tumbado en el suelo.

This is how you handle life's dramas. Just sit back and enjoy your kebab… 😂 pic.twitter.com/ZLoD4JU2cR

— Olushola Olufolabi (@olushola_shola) January 13, 2020