Sin denuncias por aguinaldos no pagados No se han recibido denuncias de trabajadores que no haya recibido en tiempo y forma el pago de su aguinaldo.

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- En el operativo del pago de aguinaldos se cumplió la meta de verificar a 200 empresas donde no se presentaron problemas solo solicitudes de información que se hizo por parte de los trabajadores, pero nadie se quedó sin recibir esta prestación y ya este mes de enero se van a visitar las 300 empresas que faltan del programa para tener una cobertura amplia en todo el estado.

Alejandro Castrejón Calderón, director de Inspección y Previsión Social de la Secretaría del Trabajo, expuso a que la fecha no se han recibido denuncias de trabajadores que no haya recibido en tiempo y forma el pago de su aguinaldo, cuyo plazo venció el 20 de diciembre, lo que se tuvieron fueron solicitudes de información sobre los procedimientos en el pago de aguinaldos algunas empresas, hablaron para solicitar informes sobre este tema pero no hay quejas por el momento.

“Cuando se hacen las inspecciones se convoca a los trabajadores hacer referencia de las condiciones de su trabajo, si están dados de alta en el IMSS si se les dieron aguinaldo, y si han recibido los incrementos salarios que cada año se otorgan, el año pasado se intervino en algunas inconformidades, sin que esto signifique que no les hayan pagado sino que el empleado no está de acuerdo con lo que recibió de aguinaldo, y se les da seguimiento en ese sentido”, dijo.

“Se ha creado conciencia en las empresas sobre la importancia de cumplir con esta obligación y al trabajador de las herramientas que tiene para denunciar cuando no le otorgan las prestaciones que por ley le corresponde y se actúa en ese sentido”, resumió.