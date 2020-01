El humo de los incendios en Australia hará un circuito completo por la tierra

ESTADOS UNIDOS.- Expertos de la NASA han informado que se espera que el humo de los feroces fuegos en Australia viaje al menos en un “circuito completo” alrededor de la tierra hasta regresar nuevamente a los cielos de su país de origen.

Ruta de los gases y humos

Mediante un reporte realizado durante diciembre, la agencia espacial –con ayuda de una flota de satélites– analizó el movimiento del humo y los gases, mismos que en poco tiempo ya habían recorrido “hasta la mitad de la tierra”, lo que afecta directamente la calidad ambiental de los diversos países.

Los incendios –comenzados desde julio de 2019– se han ido alimentado por el calor y el extenso periodo de sequía que se vive en este país.

Afectaciones graves

Hasta el pasado 8 de enero, los contaminantes provocados por la combustión de los bosques australianos ya habían recorrido América del Sur, causando cielos nublados.

Además, para esta fecha ya habían provocado reacciones negativas en los climas de Nueva Zelandia, lo que incluso está oscureciendo la nieve en las montañas de esta nación, informó la NASA.

A fleet of NASA satellites 🛰️ working together has been analyzing the aerosols and smoke from the massive fires burning in Australia.https://t.co/93geNvCBnU pic.twitter.com/ZedZ199lvJ

— NASA Goddard (@NASAGoddard) January 9, 2020