Empresas de Victoria en riesgo por ‘cuesta de enero’ José Luis Loperena González presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Victoria dijo que hasta ahora se han caído en más de un 40 por ciento en este mes de Enero

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.-Debido a que actualmente hay una contracción en la economía y las ventas en Ciudad Victoria han caído en mas de un 40 por ciento, principalmente pequeños negocios podrían sucumbir a esta situación y cerrar de manera temporal o definitivamente porque no les ya redituable estar al frente a los mismos, muchos de los negocios establecidos con mayor fortaleza financiera se preparan con mucha anticipación para lo que se le conoce como la cuesta de Enero,

José Luis Loperena González presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Victoria dijo que hasta ahora se han caído en más de un 40 por ciento en este mes de Enero, y todavía se espera que Febrero sea parecido siendo los más afectados aquellos negocios que están en un comercio directo con el público en general mientras que los negocios que están más en el tema industrial empresarial, la afectación no es tanto y quizás en estos casos la afectación es en diciembre y enero se mejora la situación para ellos.

Los pequeños negocios especialmente los que se ubican en zonas no comerciales o de la periferia son los que mas riesgo corren de cerrar porque no hay la fluidez de consumidores necesaria para poder sacar al menos lo del gasto, no obstante la cuesta tiene a todos en las mismas condiciones de falta de ventas, muchos de medianos negocios han tenido que adoptar medidas destinadas a poder sobreviré estos días de crisis que se están presentando más lo que se avecinan advirtió

Reconoció que se ha tenido que hacer ajustes, sobre todo aquellas empresas que tuvieron una mayor contratación de personal en diciembre despidieron personal que se contrataron exclusivamente para fortalecer para esa temporada , la gran mayoría de los negocios lo que hacen es apretarse el cinturón, ajustar sus gastos para poder sobrevivir esta cuesta de enero y febrero que en ocasiones se extiende uno o do