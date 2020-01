Irán detiene a implicados en derribo de avión ucraniano

IRÁN.- Irán dio a conocer que varias personas relacionadas con el derribo accidental del avión de pasajeros ucraniano, fueron detenidas, sin precisar cuántas ni quiénes.

Esto, luego de la ola de protestas derivadas de la caída del avión pues autoridades son acusadas de tratar de ocultar las causas del siniestro, informó El Universal.

Recordemos que las 176 personas que iban a bordo del avión murieron poco después de despegar de Teherán luego que un misil golpeara la aeronave.

Y aunque en un principio las autoridades negaron estar relacionadas con la caída del avión, al final tuvieron que aceptar su error, aunque el presidente, Hasán Rohaní, describió el suceso como un error “doloroso e imperdonable” pero derivado de la agresión estadounidense por la muerte en Bagdad del general Qassem Soleimani a consecuencia de un ataque.

Rouhani: "A question people pose is whether it took too long to announce the reason for the incident after it had been established – whether it took a day or two days or just a few hours. I want officials to give people explanations regarding this"

— BBC Monitoring (@BBCMonitoring) January 14, 2020