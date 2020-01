Fallece el padre de Dwayne Jonson ‘La Roca’

ESTADOS UNIDOS.- Rocky Johnson, famoso luchador de la World Wrestling Federation (WWF), falleció este miércoles a los 75 años de edad.

La WWE comunicó a través de su cuenta oficial de Twitter, su más sentido pésame por la pérdida del excampeón mundial de equipos y miembro del salón de la fama.

El padre de «La Roca» hizo su debut profesional como parte de la National Wrestling Alliance en 1964.

Johnson y Tony Atlas, conocidos como The Soul Patrol, lograron obtener el WWF Tag Team Championships en noviembre de 1983 al derrotar a los salvajes de Samoa. La pareja hizo historia en el proceso al convertirse en los primeros luchadores negros en lograr los títulos.

Terrible news breaking tonight. WWE Hall of Famer Rocky Johnson, father of @TheRock, has sadly passed away, aged 75.

Alongside Tony Atlas, Johnson was one half of the first ever black WWF tag team champions.

Our thoughts and prayers are with his family. Rest In Power, Rocky 🙏 pic.twitter.com/tnplMM5AwW

— Wrestling Travel (@WrestlingTravel) January 15, 2020