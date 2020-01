Por perderse cosecha de jícama Por falta de agua no creció y no pueden comercializarla.

OZULUAMA, VER.- Productores dedicados a la siembra de jícama en el municipio de Ozuluama se han visto afectados por la sequía que azota en esta zona norte de Veracruz, afirman que la falta de humedad no permitió que el producto creciera y no podrán comercializarlo.

Sobre el tema Arturo Reyes Olvera, productor de jícama dio a conocer que algunos cultivos corren el riesgo de perderse como ha pasado con el maíz entre otros productos que por falta de agua no se desarrolló y pues esto prácticamente ya se perdió.

«A nosotros en lo particular que sembramos jícama el producto se ha atrasado ya que es tiempo de estar cosechando, pero no se ha logrado porque el producto está muy chico este cultivo corre el riesgo de perderse en su totalidad, porque no lo van a querer comprar porque no tiene el crecimiento adecuado», apuntó