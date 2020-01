Medio año sin agua en 6 poblados Lo anterior mantiene en una constante preocupación a los residentes de estas zonas,que temen quedarse completamente sin el vital líquido y las autoridades municipales y la CAEV han sido totalmente rebasados por esta situación.

OZULAMA, VERAACRUZ. – Alrededor de 7,500 residentesde seis comunidades y vecinos de la cabecera municipal padecen desde hace seis meses la falta de agua potable ya que el río Terrero está en un nivel muy bajo y en riesgo de secarse.

La sequía y sus graves secuelas amenaza con dejar sin abasto de agua a los habitantes de por lo menos 6 comunidades y de la cabecera municipal debido que la única fuente de la que son abastecidos prácticamente se ha secado y solo cuenta con la capacidad para dotar del vital líquido unos cuantos días.

Vecinos de la comunidad de Cucharas señalaron que esta situación en varios sectores donde no reciben el vital líquido, como los vecinos de las colonias Sahopp, Francisco Mascareñas y Linda Vista, que revelaron no contar con agua desde hace 15 días aproximadamente y las autoridades ya no distribuyen el agua en pipas.

Al respecto la señora Josefina del Angel, dijo que el gobierno municipal construyó el año pasado, en el camino viejo a Magozal, una enorme presa para almacenar agua y dotar de la misma a la población, pero es fecha que esto no sucede, y las personas que llegan a ese lugar con la intención de obtener un poco de vital líquido se les niega por parte de los elementos policiacos que ahí se encuentran vigilando.

Dijo que el río Terrero, es la principal fuente de la que el gobierno municipal de Ozuluama abastece a la población, tanto de la zona urbana como del área rural, pero debido a la severa sequía que continúa azotando en el norte de Veracruz este afluente está a punto de secarse poniendo en grave riesgo el suministro de agua.

Cabe señalar que las comunidades afectadas son: Cabeza de Vaca, El Moralito, El Jos, Ejido Otatal, Cuatro Palmas y Pozo Viejo, además de la cabecera municipal, que corren el grave riesgo de quedar sin el abasto del vital líquido, debido que río Terrero se está secando.