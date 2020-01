Película tamaulipeca destaca en Oklahoma El tamaulipeco Adrian Contreras Juárez recibió la nominación a mejor cortometraje gracias a 'The Fisherman' escrita y producida por el

Película maderense

destaca en Oklahoma

sumario:



Patricia Martínez Vázquez

Expreso – La Razón

El Director y Productor maderense Adrián Contreras Juárez compartió emocionado la mañana de este jueves con ‘LA RAZÓN’ detalles sobre la nominación de su cortometraje ‘The Fisherman’ al Simply Indie Filme Festival que se llevará a cabo en Edmon, Oklahoma USA del 20 al 22 de febrero.

«Estoy emocionado, no me esperaba la sorpresa de esta nominación, para mi es un gran impacto no solo como maderense o tamaulipeco si no como mexicano, me siento muy contento ya que es el único proyecto mexicano que esta compitiendo en este festival en Oklahoma» señaló el productor quien manifestó que este corto fue filmado en 2018 en Playa Miramar y algunas locaciones del Centro de Tampico.

«Yo escribí este cortometraje filmado en Ciudad Madero, Tampico y Oklahoma City, USA y cuenta la historia de un chico norteamericano que viaja a nuestro país para encontrar a un pescador que resulta ser alguien importante en su vida», agregó Contreras Juárez.

La dirección de »The Fisherman» corrió a cargo de Adrián Contreras y Ben Richardson y contó con un reparto actoral formado por Ben Richardson, Eduardo Azuri Miranda, Chad Baker y Julie Dicksonm con una fotografía hecha por Adrián Contreras y Eric Kuritz.

El Simply Indie Filme Festival ha sido creado por directores de cine y guionistas con el objetivo de formar una red de productores de cine de calidad, exhibiendo películas bien hechas y así aprender los unos de los otros creando mejores profesionales de la industria cinematográfica.