Supuesto parecido de ‘Ponchito’ con senador desata polémica

View this post on Instagram

Esto no se puede quedar así @samuelgarcias @marianardzcantu me urge una respuesta inmediata jajajajaja jajjajaja che raza no perdona nada. Pero se viene la bomba 💣 de 6/6 y si siguen molestando pues … putazos o que ? Putazos o que ? Putazos oh oh que?