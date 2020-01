Tecnológico Madero no aplicará cobros en algunos trámites En la actualidad, el Tecnológico de Ciudad Madero, tiene una matrícula de 7 mil 760 estudiantes.

CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS.- El Tecnológico de Ciudad Madero, dio marcha atrás al incremento de algunos cobros que fueron considerados como excesivos por los estudiantes.

Hasta la tarde de ayer, el Comité Estudiantil había confirmado que no habría cobro por el resello de credencial, ni tampoco por pase vehicular.

Por medio de sus redes sociales, alumnos consideraron que algunos rubros deben estar incluidos en los costos de inscripción y reinscripción, cantidad que asciende a 3 mil 600 pesos para el período de enero-junio del 2020; el año pasado cada estudiante pagó 3 mil 300, es decir hubo un aumento de 300 pesos.

La inscripción a una maestría costaba 7 mil 500 pesos y para este ciclo será de 8 mil pesos, la inscripción a un doctorado estaba en 8 mil 400 pesos y subió a 9 mil pesos.

«Hay cosas que no estaban contempladas en semestres pasados (…) a las instalaciones no se le ven las mejoras, las carreras no tienen materiales y equipo para trabajar», escribieron a La Razón.