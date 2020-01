Pastor roba 1 millón de dólares destinado a niños sin hogar

ESTADOS UNIDOS.- Un pastor de Chicago está acusado de robar casi $ 1 millón de dólares de un programa de alimentos para niños necesitados, utilizando parte del dinero para comprarse un nuevo Bentley llamativo, dijeron los fiscales federales.

El reverendo Clarence Smith Jr., quien dirigió la Iglesia New Life Impact, fue acusado de fraude por estafar más de $ 900,000 dólares entregados al ministerio para un programa de alimentos financiado con fondos federales a través de la Junta de Educación del Estado de Illinois.

Los fiscales alegan que el pastor de 45 años no siguió alimentando a los hambrientos, y en su lugar depositó los cheques en su propia cuenta bancaria.

Smith luego usó el dinero para comprarse un nuevo sedán de lujo Bentley Flying Spur de $ 142,000 y otros gastos, informó el Chicago Tribune.

Federal Prosecutors in Chicago charge Reverend Clarence Smith Jr. with stealing thousands from federal program aimed at assisting impoverished children. https://t.co/ZyYNjlQL34

