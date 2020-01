Sacrifican a leona luego de sufrir caída y de perder a su pareja

Una leona africana del zoológico de Brookfield (Illinois, EE.UU.) murió el pasado 14 de enero, menos de dos semanas después de la muerte de su compañero, según informó en un comunicado la Sociedad Zoológica de Chicago.

Isis, de 14 años, se encontraba en buenas condiciones de salud el lunes en la mañana pero pocas horas después fue vista acostada en el foso donde vivía. Aunque no hubo testigos, los expertos creen que la felina sufrió una caída y resultó herida.

A pesar del tratamiento inmediato que le brindaron a Isis sus lesiones resultaron significativas y los veterinarios tomaron la decisión de sacrificarla. Bill Zeigler, vicepresidente del programa de animales del zoológico, calificó de «trágico suceso» lo ocurrido y afirmó que aún no está claro qué causó la caída, subrayando que la «seguridad y el bienestar» de los animales es la «máxima prioridad».

Zeigler informó que el Departamento de Agricultura fue contactado para iniciar una investigación e indicó que el recinto de los leones cumple con todos los estándares y que todo se trató de un «accidente».

We are grieving the loss of our female African lion Isis. Her death comes less than 2 weeks after the loss of her mate Zenda. Monday, Isis was observed laying on the floor of her moat injured. Despite intensive treatment, the difficult decision was made to humanely euthanize her. pic.twitter.com/pxz00AmXw1

— Brookfield Zoo (@brookfield_zoo) January 14, 2020