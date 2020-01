«Desde chavo sentí la necesidad de trabajar» Mario Aguilar quien presentará este 7 de febrero dos funciones de su espectáculo "celosa yo? Jamás", compartió sobre sus inicios y su inspiración para realizar sus personajes

TAMPICO, TAMAULIPAS.- El infuencer mexicano Mario Aguilar, ofreció la tarde de este lunes una rueda de prensa en las instalaciones de Mazda para dar a conocer los detalles de su gira «celosa yo? Jamás!» que se presentará este 7 de febrero con dos funciones en el Metro.

Durante esta tarde el famoso youtuber señaló que sin duda alguna el personaje que más le gusta interpretar es el de «La mamá», ya que es este el personaje con el cual se identifica.

Aguilar compartió que al inicio de su carrera fue su familia la que le apoyo para continuar con su proyecto y aseguro que ha sido su mamá y sus ocho hermanos los que le impulsan a ser mejor día con día.

Durante está rueda de prensa Mario Aguilar compartió que él nunca planeo hacer los videos, «grabé un vídeo y lo subí en la escuela y de ahí mis compañeros me fueron pidiendo más y más haciéndose así está gran bola de nieve que jamás pensé que se haría».

El infuencer añadió que fue al salir de la preparatoria cuando sintió la necesidad de continuar trabajando, ya que deseaba apoyar a su familia, pero jamás ha abandonado la idea de estudiar la carrera en Sistemas Computacionales.

Además, compartió que ha sido su madre la encargada de mantenerlo con los pies en la tierra, «gracias a ella no he perdido el suelo, ella me dice a mí me valen tus fans, aquí se lavan trastes y se tiende la cama», lo cual dijo le mantiene ubicado.

Sobre la gira señaló que no sabe en donde concluirá, pero aseguro que será en junio – julio cuando vuelva con una nueva edición para hacer reír a sus seguidores con muchas más parodias de la familia mexicana.

Finalmente, dio a conocer que esté show lo realizo gracias a la meditación, ya que quería un espectáculo a lo grande por lo que lo hizo con mucha dedicación y el resultado le ha causado gran felicidad por la excelente respuesta de su público.