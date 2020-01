Famosos organizan «fiestón» a joven plantada en su cumpleaños

MÉXICO.- El pasado 18 de enero a través de las redes sociales se viralizó la historia de una joven que había organizado una gran fiesta de cumpleaños, sin embargo nadie había asistido. De todas las personas que tenía contempladas sólo tres decidieron llegar al festejo.

Una de las asistentes grabó el momento y lo compartió a través de Tok Tok. La historia de Diana se popularizó tanto que incluso se difundió en otras redes sociales, llegando a una cantante mexicana que al enterarse de la noticia ha decidido organizarle un fiestón a la joven plantada.

A través de Twitter la cantante Elán pidió a sus seguidores que la ayudaran a poderse contactar con Diana, ya que tenía pensado organizarle una gran fiesta de cumpleaños en la que no estuvieran invitados todas las personas que dejaron plantada a la joven.

«Me dan ganas de armarle un fiestón nivel fin del mundo y no invitar a ninguno de los cabrones culeros que no llegaron a la fiesta que hizo ella. Pinches ojetes. ¿Alguien sabe quién es o saben si tiene twitter?», escribió Elán.

Me dan ganas de armarle un fiestón nivel fin del mundo y no invitar a ninguno de los cabrones culeros que no llegaron a la fiesta que hizo ella. 🥺 Pinches ojetes. ¿Alguien sabe quién es o saben si tiene twitter? https://t.co/kiF3TaMF20

— Elán (@_elan_) January 20, 2020