Denuncian a Delegada morenista Despide a 30 Servidores de la Nación y coloca a sus amistades

PUEBLO VIEJO, VERACRUZ.- Un grupo de 30 personas que laboraron por más de un año como «Servidores de la Nación», denunciaron su despido injustificado por parte de la Delegada regional de programas de bienestar de la zona 01 de Pánuco, a la cual señalan por su prepotencia y abusos.

El licenciado Álvaro Sobrevilla Acosta, titular del centro integrador ubicado en la congregación Moralillo, dio a conocer que se trata de María de Jesús Aguirre Barradas, la cual desde septiembre de 2018 los buscó para integrar el grupo de servidores de la nación.

Fue de esta forma, como motivados por el proyecto federal y sin ningún apoyo monetario y capacitación, comenzaron a trabajar en levantamiento de los censos para los programas de bienestar social en diversas comunidades de Pánuco, como Chapacao y Guayalejo.

Agregó que laboraron por vocación y convicción, indicando que no tuvieron apoyo logístico de transporte, viáticos y aseguradores.

Destacó que la funcionaria no contaba con vehículo, que él le facilitó una unidad que le costó 90 mil pesos y que posteriormente tras usarla, se la regresó desvielada, a ello se sumó que los apoyos por el trabajo realizado nunca llegaron.

«Es una persona muy prepotente, muy soberbia y a la gente le hablaba muy feo, más a los que por necesidad de trabajo no podían dejar el empleo. Por eso queremos su destitución y ya presentamos la denuncia correspondiente, no queremos que una persona que no es de Pánuco esté en ese cargo, ella solo nos utilizó para su beneficio y no cumplió su palabra».

Agregó que como padrino, la antes citada tiene a Manuel Huerta, Delegado estatal de programas de Bienestar Social y solo hace política para sus proyectos personales con el trabajo de los servidores de la nación, además, se ha confrontado con los alcaldes por su prepotencia.

Dijo que sin más, sin siquiera darles la cara, los dio de baja, les cancelaron los teléfonos inteligentes que usaban que usaban y en su sitio comenzó a colocar a sus protegidos como Santiago de Paz y Moisés Elizalde, Presidente de la mesa de seguridad.

Por ello, su objetivo es que se destituya a la funcionaria que ha contaminado los programas y esto lo darán a conocer directamente al Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.